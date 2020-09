Recovery Fund, Conte è pronto a riferire alle Camere sul piano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le linee guida sul Recovery Fund saranno comunicate da Conte alle Camere. Il premier lo ha detto tramite una lettera La missione è chiara, ed è già stata resa nota da Ursula Von Der Leyen. Il piano per il rilancio dell’Italia, stabilito da Giuseppe Conte, passa per il Recovery Fund. E, finalmente, le linee guida sono state ufficializzate. Gli step da seguire saranno sei: rivoluzione verde, infrastrutture, istruzione, equità sociale, salute e ricerca e cultura. Il premier lo ha comunicato direttamente alle Camere, con cui è pronto a riferire prossimamente. Il pentastellato ha inviato una lettera ai presidenti di entrambi i rami ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le linee guida sulsaranno comunicate da. Il premier lo ha detto tramite una lettera La missione è chiara, ed è già stata resa nota da Ursula Von Der Leyen. Ilper il rilancio dell’Italia, stabilito da Giuseppe, passa per il. E, finalmente, le linee guida sono state ufficializzate. Gli step da seguire saranno sei: rivoluzione verde, infrastrutture, istruzione, equità sociale, salute e ricerca e cultura. Il premier lo ha comunicato direttamente, con cui èprossimamente. Il pentastellato ha inviato una lettera ai presidenti di entrambi i rami ...

