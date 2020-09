Pensioni | Ape sociale e opzione donna prorogate un altro anno | ecco chi potrà ?lasciare? a 58 anni e con 35 di contributi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ape, arriva la proroga. La partita governo-sindacati sulla riforma del sistema previdenziale parte oggi con due palle già virtualmente in buca. L?esecutivo, che...

Mentre si fa sempre più strada l’ipotesi di una Quota 102 che rimpiazzi Quota 100 e si studiano nuovi meccanismo di uscita anticipata, il governo ha deciso di prorogare al 2021 due misure pensionistic ...Quota 100 Pensioni cerca un'erede: quale misura verrà presa per sostituire questa forma di pensionamento anticipato. Mentre i sindacati puntano su Quota 41 (vedi sotto), il governo pensa a Quota 102.Tra le altre richieste, l’estensione della possibilità di accesso alla pensione precoci per tutti i lavoratori per i quali si ipotizza l’estensione dell’Ape Sociale. I sindacati ovviamente ...