Oscar: “Via dalla Cina? Solo per il Chelsea o per… Milan e Inter” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Chelsea nel cuore, ma la Serie A nella mente e nei ricordi. Il trequartista brasiliano Oscar, attualmente in forza allo Shanghai SIPG in Cina, ha parlato a Fox Sports Brasil del suo futuro e di un possibile trasferimento dopo l'esperienza in Asia.Oscar: "Da bambino c'erano tanti brasiliano in Italia..."caption id="attachment 429437" align="alignnone" width="594" Oscar (getty images)/caption"Non è il momento di tornare in Europa ancora. Qui sto bene", ha spiegato Oscar che dal 2017 gioca nella Super League Cinese. "Ho un contratto che spero di rispettare. Ci sono stati degli approcci con alcuni club, ma ora la situazione è difficile per trasferirsi".Ma se proprio dovesse scegliere dove andare, Oscar non si nasconde: "Beh, indubbiamente il primo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilnel cuore, ma la Serie A nella mente e nei ricordi. Il trequartista brasiliano, attualmente in forza allo Shanghai SIPG in, ha parlato a Fox Sports Brasil del suo futuro e di un possibile trasferimento dopo l'esperienza in Asia.: "Da bambino c'erano tanti brasiliano in Italia..."caption id="attachment 429437" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Non è il momento di tornare in Europa ancora. Qui sto bene", ha spiegatoche dal 2017 gioca nella Super League Cinese. "Ho un contratto che spero di rispettare. Ci sono stati degli approcci con alcuni club, ma ora la situazione è difficile per trasferirsi".Ma se proprio dovesse scegliere dove andare,non si nasconde: "Beh, indubbiamente il primo ...

ItaSportPress : Oscar: 'Via dalla Cina? Solo per il Chelsea o per... Milan e Inter' - - Firenze66S : I ragazzi di via Panisperna. Oscar D'Agostino, Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Enrico Fermi e Ponte… - angeliquepoison : '#AStarIsBorn , quando è nata una stella: così '#Shallow' ha portato #LadyGaga all' #Oscar - CarloCoratelli : Appassionato di fumetti. Ho tanta roba da vendere. Marvel/Panini, Corno, Play Press, Oscar Mondadori, Tex, Dylan Do… - DaBordet : Milano. al Mototeatro Oscar in scena “Venere e Adone” -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar “Via Giorgio Giampàin corsa per gli Oscar latinoamericani Tiscali.it