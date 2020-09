Lunigiana | il giro dei borghi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La valle della, tra le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco-Emiliano, è ricca di c olline,, castelli e strade poco trafficate che la rendono uno dei luoghi d'elezione per gli appassionati ...

Piccoli paesi, colline, castelli e buona tavola caratterizzano i percorsi che si possono realizzare in bicicletta in questo suggestivo angolo dell'alta Toscana Colline, borghi, castelli e strade poco ...Lunigiana - Da pochi giorni avremmo dovuto conoscere il nome del vincitore del 45° GIRO DELLA LUNIGIANA, ma COVID 19 ce lo ha impedito. Ma ironia della sorte proprio in questi giorni a ricordarci la ...Filattiera (Massa Carrara), 16 settembre 2020 - Credeva di aver vinto 50mila euro, invece ne ha vinti il doppio. Estrazione fortunata, alla tabaccheria numero quattro di Filattiera, che si trova all’i ...