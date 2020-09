Letizia di Spagna col tubino fucsia è uno schianto: fisico scolpito a 48 anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Letizia e Felipe di Spagna si sono recati a Saragozza per assistere alle celebrazioni del 150esimo anniversario del quotidiano Heraldo de Aragon e per l’occasione la Regina ha riciclato un tubino fucsia che è una meraviglia. Letizia ha compiuto 48 anni il 15 settembre ed è splendida. La sua forma smagliante è esaltata dall’abito sbracciato e sciancrato di Michael Kors, con tre bottoni su entrambe le tasche e una cintura d’argento che esalta la vita sottile della Sovrana. Lungo appena sotto il ginocchio – per coprire quella parte del corpo che non vuole più mostrare, il taglio aderente scolpisce la figura di Letizia e ne valorizza il lato B perfetto, mentre lo spacco dietro mostra i suoi polpacci ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020)e Felipe disi sono recati a Saragozza per assistere alle celebrazioni del 150esimoversario del quotidiano Heraldo de Aragon e per l’occasione la Regina ha riciclato unche è una meraviglia.ha compiuto 48il 15 settembre ed è splendida. La sua forma smagliante è esaltata dall’abito sbracciato e sciancrato di Michael Kors, con tre bottoni su entrambe le tasche e una cintura d’argento che esalta la vita sottile della Sovrana. Lungo appena sotto il ginocchio – per coprire quella parte del corpo che non vuole più mostrare, il taglio aderente scolpisce la figura die ne valorizza il lato B perfetto, mentre lo spacco dietro mostra i suoi polpacci ...

