Juventus, quattro ballottaggi a centrocampo contro la Sampdoria (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell'amichevole contro il Novara di domenica scorsa, abbiamo visto la prima Juventus formato Andrea Pirlo. Sicuramente una Juventus sperimentale, ancora in fase di costruzione, ma comunque una squadra che sta già facendo sua l'idea di gioco del proprio mister. Recuperare i palloni persi è una delle prime cose che il tecnico bianconero ha cercato di far assimilare ai propri giocatori. Continuano le sperimentazioni su questo fronte alla Continassa in vista della prima partita di Serie A contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I dubbi rimangono tanti, soprattutto in attacco e a centrocampo. Per il reparto offensivo, il problema è palese e sulla bocca di tutti: manca una vera e propria punta. A questo proposito, ecco il tandem d'attacco inedito formato ...

