Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali parla di Hitler e Mussolini: "Ha fatto delle cose buone…" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Polemica al Grande Fratello Vip 5 Lunedì scorso su Canale 5 è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. In sole 24 ore sono accadute numerose cose come l'uscita di Flavia Vento nostalgica e preoccupata per i suoi cani. Ma anche la febbre di Tommaso Zorzi che è stato curato fuori e poi rientrato nella casa più spiata d'Italia. Ma nelle ultime ore sul web si è sollevata una polemica. Il cantautore Fausto Leali durante il primo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe inneggiato a Adolf Hitler e il Duce Benito Mussolini.

