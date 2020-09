Corte Costituzionale | un presidente “breve”

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) «Il mio successore al 99,9% sarà Giancarlo Coraggio». Non si ricorda un altrodellache, presentandosi nella tradizionale conferenza stampa che segue l’elezione, si sia preoccupato di annunciare già l’esito della prossima votazione. Se Mario Rosario Morelli, che ieri è diventato il 43esimodella, ha pensato di farlo è perché la sua è stata un’elezione particolare. Laha recuperato la regola non scritta del criterio cronologico, in base al quale viene scelto come… Continua L'articolo, un“breve” proviene da il manifesto.