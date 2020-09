Colnaghi si fa un bel regalo Bronzo agli Italiani Under 23

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Una sfida tricolore corsa da protagonista per Luca, che a fine gara è salito sul podio grazie alla terza posizione conquistata sul traguardo di Zola Predosa, nel Bolognese, dove si è ...

Una sfida tricolore corsa da protagonista per Luca Colnaghi, che a fine gara è salito sul podio grazie alla terza posizione conquistata sul traguardo di Zola Predosa, nel Bolognese, dove si è consumat ...L’edizione 2020 del Giro d’Italia U23 è stata quella in cui i corridori italiani hanno raccolto il miglior bottino da quando la corsa è rinata nel 2017. Gli azzurri sono stati protagonisti su ogni ter ...COLICO – Un evento che è una festa dello sport sul lago: è partita, posticipata alle 13.30 (anziché alle 12.15), la sesta tappa del Giro d’Italia Under 23 che oggi si svolge interamente intorno al Lar ...