Capelli scuri e sangue del sud, il Dna svela Vichinghi mai visti: nuovi identikit tracciati grazie al più grande studio genetico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il piu' grande studio genetico mai realizzato sull'antico popolo dei Vichinghi promette di riscrivere molte pagine dei libri di storia. Li abbiamo sempre immaginati biondi, dalla carnagione chiara e scandinavi, invece molti Vichinghi avevano Capelli scuri e perfino sangue del sud Europa, secondo i risultati dello studio condotto dal team del genetista evoluzionista danese Eske Willerslev, che lavora tra l'Universita' di Cambridge e quella di Copenhagen. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, è stato condotto analizzando oltre 400 scheletri provenienti da siti archeologici di tutta Europa e dalla Groenlandia. Allo studio partecipa anche l'Italia con ...

Ultime Notizie dalla rete : Capelli scuri Capelli scuri e sangue del sud: ecco come erano realmente i vichinghi L'Unione Sarda.it Capelli scuri e sangue del sud: ecco come erano realmente i vichinghi

Non solo biondi e scandinavi: molti vichinghi avevano capelli scuri e perfino sangue del sud Europa. A svelarlo è il più grande studio genetico mai realizzato su questo antico popolo, condotto analizz ...

