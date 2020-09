Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer non andrà in onda la domenica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer – Le ali del sogno, non andrà in onda la domenica. Dal 20 settembre infatti la serie non verrà trasmessa la domenica pomeriggio contro domenica In anche se nelle scorse settimane ha raggiunto buoni risultati, Mediaset avrebbe deciso di modificare ancora un volta la programmazione. L’appuntamento per sabato 19 resta invece confermato. Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, andrà in onda regolarmente alle 14.10, mentre non compre nella guida dell’azienda nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre. Non ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020) Cancon– Le ali del sogno, non andrà inla. Dal 20 settembre infatti la serie non verrà trasmessa lapomeriggio controIn anche se nelle scorse settimane ha raggiunto buoni risultati, Mediaset avrebbe deciso di modificare ancora un volta la programmazione. L’appuntamento per sabato 19 resta invece confermato.– Le ali del sogno, con protagonista Can, andrà inregolarmente alle 14.10, mentre non compre nella guida dell’azienda nei giorni di sabato 26 e27 settembre. Non ...

trash_italiano : Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - tobeflai : Can Yaman finirà per querelare l'Italia intera - Frances15776050 : RT @FanClubAlbatros: FENOMENO CAN YAMAN ???? Tutti pazzi per l' unico e solo Kral che piace a tutti ( anche alle nonne ??) #CanYaman https://t… - Dimanu22 : RT @dmtyamn: quindi ricapitolando siete tutte pronte alle 8 per morire e ovviamente risuscitare grazie a can yaman? poi finire in psichiatr… - Marisabasile16 : @CY_mybreath Buona camicia a tutti Tudors Can Yaman #CanYaman #görünürol -