Al via iscrizioni al Master in Tecnologie Alimentari “Michele Ferrero”

ROMA (ITALPRESS) – Aperte le iscrizioni al Master Universitario di II livello in "Innovazione nelle Scienze e Tecnologie Alimentari" dedicato a Michele Ferrero, promosso e coordinato dall'Università degli Studi di Torino con la partecipazione strutturata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Campus di Piacenza, grazie al contributo della Fondazione Ferrero e del Gruppo Ferrero. Il Master, interdipartimentale ed interuniversitario, si propone di fornire, agli studenti con laurea magistrale ed adeguata formazione in settori scientifici diversi, una preparazione di carattere interdisciplinare nel campo delle scienze e delle Tecnologie dell'alimentazione umana, che consenta loro di utilizzare le competenze acquisite "per gestire, con un ...

ROMA (ITALPRESS) – Aperte le iscrizioni al Master Universitario di II livello in “Innovazione nelle Scienze e Tecnologie Alimentari” dedicato a Michele Ferrero, promosso e coordinato dall’Università d ...

