Vigevano | 30enne va allo sportello dell’Inps e scopre di essere morto da sette mesi secondo il sistema

30enne di Vigevano scopre di essere morto secondo l'Inps Un 30enne di Vigevano (Pavia) che si era recato allo sportello dell'Insp per chiedere le credenziali del suo account Spid – l'identità digitale per i servizi previdenziali – ha scoperto che secondo il sistema era morto da sette mesi. Mohamed Aly ha raccontato al quotidiano locale La Provincia Pavese che, quando ha spiegato all'impiegata quello che era accaduto, mostrandole i documenti, la donna lo avrebbe anche accusato di essersi appropriato dei documenti di una persona defunta per ottenere le sue credenziali.

Va allo sportello dell'Inps e scopre che per il sistema è morto da sette mesi: il caso di un 30enne di…

È andato allo sportello dell'Inps per ottenere le credenziali Spid, il sistema pubblico per l'identità digitale, e lì ha scoperto di essere morto da mesi. Il protagonista dello strano episodio è un 30

