Undine | un film | due storie d’amore

(Di martedì 15 settembre 2020) Pochi registi sono in grado di rendere sexy una lezione sulla storia architettonica di una città. Il tedesco Christian Petzold, tra questi, è sicuramente il più bravo. E deve essere anche innamorato di Berlino, la città dove ha studiato cinema e dove lavora. Christoph si innamora disentendola tracciare la traiettoria dello sviluppo urbano di Berlino nel XX secolo, la ricostruzione seguita alla riunificazione, la storia di Mitte, il quartiere diviso dal confine tra Est e Ovest, desolata terra di nessuno, poi palcoscenico di un nuovo paesaggio di non luoghi, gli spazi caratteristici della modernità, privati di storia e senz’anima. Paula Beer,, nel suo elemento. Di cambiamenti e rigenerazioni, ildi Petzold (cui la distribuzione italiana ha ...

Undine è stato presentato con successo alla 70° edizione del Festival di Berlino ed arriverà nelle nostre sale dal 24 settembre con Europictures: ecco in esclusiva la clip 'L'acquario' Undine, del qua ...