Traffico Roma del 15-09-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare aumenta ilin carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana maggiori gli spostamenti nel ultima ora anche in interna tra Tiburtina e Casilina piùsul tratto cittadino della A24 tra via di Tor Cervara verso quest’ultimo tratto circolazione sostenuta su via Delle Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria In entrambe le direzioni sulla tangenziale esta maggiormente concentrato verso San Giovanni tra via Tiburtina e bivio per la 24 è proseguendo tra viale dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense al Nomentano riaperta viale delle Province tra via Stamira Piazza Bologna in direzione di quest’ultimo tratto la strada era stata precedentemente chiusa per la presenza degli ...