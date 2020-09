Traffico Roma del 15-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) LuceverdeBari trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Montespaccato lavori in corso in via Nazareth transito a senso unico alternato all’altezza di via di Acquafredda la fascia oraria dalle 930 alle 17 inevitabili quindi rallentamenti nelle ore di maggior transito i lavori termineranno il prossimo 29 settembre possiamo ci ha laurea iorallentato su via Gregorio VII a causa del dissesto del manto stradale tra via Leone XIII in via Innocenzo XI verso il centro alla Pio Pignatelli rallentamenti per lavori in via dell’Almone dalla via Appia Nuova via Appia Pignatelli Verso il raccordo lavori in corso anche sulla via Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole tra le code da via di Tor Pagnotta Verso il raccordo è da via Delle cornacchiole verso il centro anche su via di Tor Vergata ...