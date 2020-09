Pechino ci spia così | il mega-database con cui ha già schedato 4 mila italiani

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 settembre 2020) Un archivio gigantesco, colossale. All’interno del quale sono raccolte e custodite con ordine informazioni su oltre 4, dagli esponenti di punta della politica ai boss della mafia. Unimmenso quello custodito dalla società cinese Zhenhua, che avrebbe iniziato a collezionare dati addirittura nell’ormai lontano 2006, senza mai fermarsi. E che fa paura: perché dietro quell’azienda privata in molti vedono in realtà la mano di, deciso a quanto pare a ficcare molto in profondità il naso nei nostri affari. Uno strumento che ha un nome, Okidb, Oversea Key Information. E intorno al quale in questi giorni si sono concentrate le attenzioni di diverse testate da tutto il mondo (Il Foglio in Italia, il Sunday Time, il Telegraph, ...