NVIDIA | via libera per l’acquisizione ARM

(Di martedì 15 settembre 2020) Le voci sulla possibile acquisizione di ARM da parte disi rivelano corrette e presto si procederà alla firma di tale transazione.– Dettagli della transazione ARM, attualmente di proprietà di SoftBank, ha popolato la scena dei SoC per dispositivi Mobile e per il ramo IoT grazie ai suoi progetti innovativi. In passato la ditta ha spesso cambiato proprietario e, dopo gli innumerevoli Rumor, sembrerebbe chestia procedendo verso una rapida acquisizione dell’azienda britannica. Gli attuali termini di contratto prevedono un pagamento, da parte del colosso Santa Clara, di 12 miliardi di dollari insieme alla cessione di una parte delle proprie azioni. Cedendo un pacchetto azionario, dal valore di 21.5 miliardi di dollari,acquisirà totalmente ARM. Al momento della ...

La maxi-acquisizione da 40 miliardi di dollari mette le ali al titolo Nvidia dopo il +9,45% messo a segno da Softbank a Tokyo C’è grande fermento sul Nasdaq dopo l’annuncio della maxi-operazione tra S ...Sono state smentite in via non ufficale le voci che, lo scorso mese, sostenevano che Samsung avesse perso la fornitura dei chip Qualcomm a 5-nm a vantaggio di TSMC. In base a quanto riportano le fonti ...Nvidia ha offerto 40 miliardi di dollari per acquisire il produttore di chip inglese ARM, con l’obiettivo di accelerare l’estensione del proprio business dalle GPU all’Artificial Intelligence. L’offer ...