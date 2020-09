Name That Tune, l’ennesimo ‘Sarabanda’ di Enrico Papi al via con Elettra e Banfi (Di martedì 15 settembre 2020) Enrico Papi Enrico Papi e la storia infinita con i quiz musicali. Il conduttore di Guess My Age torna a condurre il programma che l’ha reso amato da tutti i telespettatori: Sarabanda. Ma cambia nome: a partire da questa sera, martedì 15 settembre, per 5 settimane alle 21:20 su Tv8 Enrico Papi sarà alla guida di Name That Tune – Indovina la canzone. Il “nuovo” programma è un format americano nato nel 1952 su NBC Radio ed è stato poi adattato in più di 25 Paesi, tra cui anche l’Italia, con programmi come Il Musichiere e Sarabanda. Si tratta, questa volta, di una gara musicale tra personaggi dello spettacolo, appassionati di musica e provenienti da settori ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)e la storia infinita con i quiz musicali. Il conduttore di Guess My Age torna a condurre il programma che l’ha reso amato da tutti i telespettatori: Sarabanda. Ma cambia nome: a partire da questa sera, martedì 15 settembre, per 5 settimane alle 21:20 su Tv8sarà alla guida di– Indovina la canzone. Il “nuovo” programma è un format americano nato nel 1952 su NBC Radio ed è stato poi adattato in più di 25 Paesi, tra cui anche l’Italia, con programmi come Il Musichiere e Sarabanda. Si tratta, questa volta, di una gara musicale tra personaggi dello spettacolo, appassionati di musica e provenienti da settori ...

