Menegatti/Orsi Toth: esordio con vittoria all'Europeo (Di martedì 15 settembre 2020) JURMALA, LETTONIA,- Comincia con una vittoria l'avventura nel Campionato Europeo di beach volley, in corso di svolgimento a Jurmala, Lettonia,, per Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth. Le atlete dell'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) JURMALA, LETTONIA,- Comincia con unal'avventura nel Campionatodi beach volley, in corso di svolgimento a Jurmala, Lettonia,, per Martae Viktoria. Le atlete dell'...

Primo ostacolo superato per l’Italbeach agli Europei di Jurmala in Lettonia. nella giornata inaugurale Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno vinto in due set una sfida tiratissima con le francesi ...

Oggi partono gli Europei di Jurmala

Con loro confermati gli atleti dell’Aeronautica Militare, vice campioni olimpici e tre volte campioni continentali (2014, 2016, e nel 2017 proprio a Jurmala) Daniele Lupo e Paolo Nicolai e nel ...

Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Si parte! Semifinali dei gironi femminili: Menegatti/Orsi Toth contro il loro passato

Scatta l’Europeo 2020, l’evento di beach volley più importante di questa strana stagione e si disputano nel pomeriggio di oggi le semifinali dei gironi preliminari del torneo femminile con la prima co ...

