Lazio | ufficiale l’arrivo di Vedat Muriqi dal Fenerbahce

(Di martedì 15 settembre 2020) “La S.S.comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatoredal Fenerbahçe“. Così la società di Claudio Lotito annuncia il nuovo arrivo tramite un comunicato. Ieri l’exha svolto una giornata intera a Roma tra visite mediche in Paideia e giro nel centro sportivo di Formello. Poi la firma sul contratto: un accordo per 5 anni a 2,2 milioni di euro più bonus. Simone Inzaghi può accogliere il suo nuovo attaccante.

