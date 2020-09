La sistematica distruzione della scuola (Di martedì 15 settembre 2020) di Gilberto Trombetta. La ministra Lucia Azzolina in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato orgogliosa che «la scuola ha fatto in pochi mesi ciò che non fatto in 20 anni». Effettivamente bisogna darle ragione. Nonostante tutto, la scuola italiana così in basso non era ancora mai caduta. Nonostante anni di tagli orizzontali indiscriminati. I cui danni già erano insostenibili. Come il progressivo impoverimento lessicale che, numeri discordanti a parte, trova d’accordo e contrariati un grande numero di addetti ai lavori. Perché come ci ricordava Heidegger «riusciamo a pensare limitatamente alle parole di cui disponiamo, perché non riusciamo ad avere pensieri a cui non corrisponde una parola. Le parole non sono strumenti per ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) di Gilberto Trombetta. La ministra Lucia Azzolina in un’intervista al CorriereSera ha dichiarato orgogliosa che «laha fatto in pochi mesi ciò che non fatto in 20 anni». Effettivamente bisogna darle ragione. Nonostante tutto, laitaliana così in basso non era ancora mai caduta. Nonostante anni di tagli orizzontali indiscriminati. I cui danni già erano insostenibili. Come il progressivo impoverimento lessicale che, numeri discordanti a parte, trova d’accordo e contrariati un grande numero di addetti ai lavori. Perché come ci ricordava Heidegger «riusciamo a pensare limitatamente alle parole di cui disponiamo, perché non riusciamo ad avere pensieri a cui non corrisponde una parola. Le parole non sono strumenti per ...

InessaArmand10 : Però ha ragione, in vent'anni di distruzione sistematica, nessuno aveva assestato un colpo così decisivo all'istruz… - marcobedana : @Antonio_Tajani Difatti li sfacelo è iniziato quando lo Psiconano è sceso in politica, 25 di distruzione sistematic… - federicabarghin : @Francis82MaFrIT Sistematica distruzione del mondo del lavoro, progettata da coloro i quali si dichiaravano ' dalla… - laGigogin : Secondo Cottarelli la Azzolina ha fatto sparire la scuola italiana per 6 mesi. Omette il piccolo particolare della… - Gian_77_yyz : @ETrisme Dopo quarant'anni di TV spazzatura in cui si è visto di tutto, di sistematica distruzione di tutto ciò che… -

Ultime Notizie dalla rete : sistematica distruzione Botta e risposta sulle crociere a Trieste fra l'ex sindaco Bergamo e Bazzaro (Lega) Il Gazzettino Botta e risposta sulle crociere a Trieste fra l'ex sindaco Bergamo e Bazzaro (Lega)

VENEZIA «Il problema per le navi a Venezia non è Fedriga, ma Ugo Bergamo». L'ex sindaco aveva lanciato un appello «almeno una volta le forze politiche siano compatte nella difesa del porto», con una s ...

Il buon vino invenduto e i ritardi dello Stato

L'articolo sulla vendemmia, col titolo trionfante che siamo i primi produttori di vino al mondo è diventato un classico: una volta noi e una la Francia. Il fatto è che per il comparto vitivinicolo, ci ...

Ultimo stadio

Il disagio aggressivo espresso dai cosiddetti No Mask a Roma è parente di quello che normalmente alligna nelle curve italiane. Esistono comuni cause endemiche (povertà, ignoranza, distruzione sistemat ...

VENEZIA «Il problema per le navi a Venezia non è Fedriga, ma Ugo Bergamo». L'ex sindaco aveva lanciato un appello «almeno una volta le forze politiche siano compatte nella difesa del porto», con una s ...L'articolo sulla vendemmia, col titolo trionfante che siamo i primi produttori di vino al mondo è diventato un classico: una volta noi e una la Francia. Il fatto è che per il comparto vitivinicolo, ci ...Il disagio aggressivo espresso dai cosiddetti No Mask a Roma è parente di quello che normalmente alligna nelle curve italiane. Esistono comuni cause endemiche (povertà, ignoranza, distruzione sistemat ...