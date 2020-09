La felicità di Claudia Lai per aver vinto la battaglia contro il tumore (Di martedì 15 settembre 2020) Claudia Lai, il cui nome è diventato inevitabilmente famoso dopo aver sposato nel 2011 il calciatore belga Radja Nainggolan, sprizza gioia da tutti i pori nella sua ultima story pubblicata su Instagram. Dedicata, con enorme sollievo, all’essere riuscita a sconfiggere il tumore al seno che le era stato diagnosticato più di un anno fa: «Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!» Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Claudia Lai, il cui nome è diventato inevitabilmente famoso dopo aver sposato nel 2011 il calciatore belga Radja Nainggolan, sprizza gioia da tutti i pori nella sua ultima story pubblicata su Instagram. Dedicata, con enorme sollievo, all’essere riuscita a sconfiggere il tumore al seno che le era stato diagnosticato più di un anno fa: «Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!»

isaxwalls : non potete capire la mia felicità nel vedere claudia stare finalmente bene e ed essere amata come merita io c’ero… - Claudia_Cabrini : Orgoglio e felicità. Bravissimo, @pfavino ?? Meritatissimo! - paola_solimene : @ClaudiaBreve Il loro profumo è l'aroma più dolce che il cuore possa assaporare. Basta solo una leggera fragranza f… - Claudia_piscki : Oggi mi sono presa i complimenti della commissione d'esame di tirocinio. Non potete capire la mia felicità ?? - Claudia__ccld7 : Lo ricorderò così.... Quella corsa con le braccia aperte e la felicità nel sorriso.... Grazie Pipa ???? -

