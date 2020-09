Gates Foundation's Annual Goalkeepers Report Shows COVID-19 Has Stalled 20 Years of Progress, Calls for Global Response to End the Pandemic (Di martedì 15 settembre 2020) 15, 2020 /PRNewswire/



The Bill & Melinda Gates Foundation today launched its fourth Annual ... It Shows that by nearly every indicator, the world has regressed. Because of COVID-19, extreme poverty ... Leggi su cataniaoggi (Di martedì 15 settembre 2020) 15, 2020 /PRNewswire/The Bill & Melindatoday launched its fourth... Itthat by nearly every indicator, the world has regressed. Because of-19, extreme poverty ...

armandazzo : RT @LaStampa: Il fondatore di Microsoft e presidente della Gates Foundation boccia Trump sulla gestione dell’emergenza: «Disastroso». Ma è… - LaStampa : Il fondatore di Microsoft e presidente della Gates Foundation boccia Trump sulla gestione dell’emergenza: «Disastro… - conciricco : RT @RN_Inchieste: @negromanten1 'AstraZeneca (...) ha stretto un accordo con CEPI e Gavi the Vaccine Alliance, che hanno donato ben 750 mil… - NonVaccinato : RT @RN_Inchieste: @negromanten1 'AstraZeneca (...) ha stretto un accordo con CEPI e Gavi the Vaccine Alliance, che hanno donato ben 750 mil… - eretico_l : RT @RobertoBonfatt1: @Ritaperla5 @eretico_l Grillo già sapeva dell'evento 201 tenutosi a New York dalla Bill e Melinda Gates Foundation... -