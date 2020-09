Fischio o ronzio nelle orecchie | è sintomo di pressione alta? Cosa può rivelare e quali sono le cause più comuni

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) E’ capitato a tutti prima o poi, più o meno spesso, di avvertire, in un ambiente senza rumori ambientali, un, uno uno scampanellio. L’acufene (o “tinnito”) è un disturbo a carico dell’orecchio: si manifesta con una percezionera, spesso acuta, in assenza di rumori esterni. Leall’origine di questo disturbo posriguardare direttamente l’orecchio o dipendere da fattori esterni, come traumi o patologie specifiche., diagnosi e cura Tra ledell’acufene possiamo annoverare il trauma acustico, infezione dell’orecchio, più di raro malattia di ...