Festival dell’Architettura al via in 7 città

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 15 settembre 2020) Al via le 7 manifestazioni vincitrici deldell’Architettura: ricco calendario di appuntamenti in programma in altrettante città È tutto pronto per l’avvio delle 7 manifestazioni vincitrici dell’avviso pubblico ‘dell’Architettura’, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con un finanziamento complessivo di 493.500… L'articolodell’Architettura al via in 7 città Corriere Nazionale.