Ferrari | l' ammissione di Camilleri | Sarà dura anche nel 2021

Momento difficile per la Ferrari, uno dei più duri della sua storia recente. Il gran premio mille ha certificato in maniera conclamata, e su un circuito diverso, la crisi emersa a Spa e Monza

Bologna, 15 settembre 2020 - Momento difficile per la Ferrari, uno dei più duri della sua storia recente. Il gran premio mille ha certificato in maniera conclamata, e su un circuito diverso, la crisi ...

F1, Ferrari: la drammatica ammissione: "Siamo finiti in una buca"

Il CEO Camilleri non usa giri di parole per definire la situazione attuale del Cavallino: "Speriamo in un reset tra due anni". Proprio in concomitanza dei festeggiamenti per il suo millesimo Gran Prem ...

Ferrari: il progetto SF1000 è minato nelle fondamenta

Con dodici vetture in pista alla fine del GP di Toscana le due Ferrari hanno tagliato il traguardo in nona e decima posizione: la Scuderia ha deluso le aspettative sulla pista di casa che avrebbe dovu ...

Il CEO Camilleri non usa giri di parole per definire la situazione attuale del Cavallino: "Speriamo in un reset tra due anni". Proprio in concomitanza dei festeggiamenti per il suo millesimo Gran Prem ...Con dodici vetture in pista alla fine del GP di Toscana le due Ferrari hanno tagliato il traguardo in nona e decima posizione: la Scuderia ha deluso le aspettative sulla pista di casa che avrebbe dovu ...