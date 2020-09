Conte a Norcia per visita scuola (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - Norcia, PERUGIA,, 15 SET - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a sorpresa a Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore temporanea "De Gasperi- Battaglia". Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, -, PERUGIA,, 15 SET - Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è arrivato a sorpresa ainprivata alla nuovasuperiore temporanea "De Gasperi- Battaglia". Il ...

fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - Herbert403 : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - UmbriaRadio : Norcia, il premier Conte in visita privata alla nuova scuola - patriziabottell : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - weevil_forbix : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… -