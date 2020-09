Codacons | Tar Lazio | su vaccini decisione schizofrenica

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “In tema di vaccinazioni dai Tribunali amministrativi arrivano, nella stessa giornata, decisioni schizofreniche che si contraddicono totalmente”. Lo afferma ilin una nota, commentando ladel Tardi non accogliere la richiesta di sospensiva promossa dall’associazione contro l’ordinanza della Regioneche impone il vaccino antinfluenzale per gli anziani. “Mentre il Tarriconosce corretto l’obbligo di vaccinare gli anziani, il Tar della Calabria afferma l’esatto contrario, bocciando lo stesso identico obbligo previsto da una ordinanza della Regione Calabria- spiega il- Per i giudici amministrativi, infatti, la materia e’ di esclusiva competenza statale e ordinanze come quella delle ...