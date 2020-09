Chris Evans reagisce alla foto di nudo pubblicata su Instagram per sbaglio (Di martedì 15 settembre 2020) Chris Evans torna su Twitter e la sua reazione al clamore suscitato dalle foto di nudo che ha postato per errore è forse la più attesa dell'anno. Chris Evans torna sui social e la sua reazione al polverone che ha sollevato dopo aver condiviso per errore delle sue foto di nudo su Instagram, era forse la più attesa degli ultimi tempi, ma l'attore ha approfittato dell'attenzione su di sé per commentare e per sensibilizzare i suoi fan sulle elezioni presidenziali del 3 novembre. Chris Evans ha infatti utilizzato il suo profilo Twitter dopo giorni di silenzio, facendo riferimento all'accaduto e ha tentato di veicolare l'attenzione che si è creata attorno a lui negli ultimi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)torna su Twitter e la sua reazione al clamore suscitato dallediche ha postato per errore è forse la più attesa dell'anno.torna sui social e la sua reazione al polverone che ha sollevato dopo aver condiviso per errore delle suedisu, era forse la più attesa degli ultimi tempi, ma l'attore ha approfittato dell'attenzione su di sé per commentare e per sensibilizzare i suoi fan sulle elezioni presidenziali del 3 novembre.ha infatti utilizzato il suo profilo Twitter dopo giorni di silenzio, facendo riferimento all'accaduto e ha tentato di veicolare l'attenzione che si è creata attorno a lui negli ultimi ...

