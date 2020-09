VIDEO | In Colombia scuse pubbliche per le violenze della Polizia

Leggi su dire

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – C’erano anche i familiari di alcune delle vittime in due cerimonie commemorative che il Comune di Bogotà, la capitale della Colombia, ha organizzato per ricordare e allo stesso tempo chiedere scusa ai parenti delle dieci persone che hanno perso la vita per mano delle forze dell’ordine negli ultimi giorni.