Under verso l'addio alla Roma: futuro in Premier, due i club interessati (Di lunedì 14 settembre 2020) Il futuro di Cengiz Under potrebbe essere lontano dalla Serie A. In Premier League infatti, sono due i club interessati al calciatore turco, inserito dalla Roma nella lista dei potenziali partenti. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildi Cengizpotrebbe essere lontano dSerie A. InLeague infatti, sono due ial calciatore turco, inserito dnella lista dei potenziali partenti.

Ultime Notizie dalla rete : Under verso Roccella, due Under verso la riconferma I am CALCIO Italia Cagliari, Passetti: "Godin? La trattativa c'è ma è difficile"

"E' una trattativa che esiste e siamo contenti che il calciatore abbia manifestato molto interesse verso di noi. Ma è anche una trattativa molto difficile, non facciamoci troppe illusioni. Stiamo cerc ...

Juventus-Inter, nuovo duello di mercato per il bomber

Mentre la marcia di avvicinamento di Luis Suarez verso il passaporto comunitario, necessario affinché si completi il trasferimento alla Juventus, si complica sempre di più, nella corsa all’ambitissimo ...

