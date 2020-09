Trump in California, devastata dagli incendi: “Il clima si raffredderà, state a guardare” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente statunitense Donald Trump è volato in California dopo i violenti incendi che hanno colpito la costa occidentale. Insieme al governatore dello Stato Gavin Newsom, sta partecipando a un briefing sugli incendi che hanno costretto migliaia di residenti a lasciare le loro case lungo la West Coast. Trump ha minimizzato il ruolo cambiamento climatico nell’aumento dei roghi nel Paese, dicendosi convinto del fatto che “il clima comincerà a diventare più freddo”. “state a vedere”, ha aggiunto. “Vorrei che la scienza fosse d’accordo con te“, ha risposto Newsom, affermando che è “evidente che il cambiamento climatico è reale e questo sta ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente statunitense Donaldè volato indopo i violentiche hanno colpito la costa occidentale. Insieme al governatore dello Stato Gavin Newsom, sta partecipando a un briefing sugliche hanno costretto migliaia di residenti a lasciare le loro case lungo la West Coast.ha minimizzato il ruolo cambiamentotico nell’aumento dei roghi nel Paese, dicendosi convinto del fatto che “ilcomincerà a diventare più freddo”. “a vedere”, ha aggiunto. “Vorrei che la scienza fosse d’accordo con te“, ha risposto Newsom, affermando che è “evidente che il cambiamentotico è reale e questo sta ...

