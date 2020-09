Scuola, de Magistris attacca De Luca: Indeciso sulla riapertura? A lui interessano soltanto i voti (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ancora una volta se ce la faremo, e ce la faremo perché siamo nella gran parte responsabili, sarà nonostante la politica sanitaria del presidente De Luca”. Lo dichiara il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “De Luca – aggiunge – dichiara che non è sicuro se le scuole in Campania comincino nemmeno il 24. A lui importa solo che si voti il 20. Ora solo si rende conto, evidentemente, che non riescono a sanificare tutte le scuole dal 21 al 24. Da poco si sono resi conto, con un menefreghismo sconvolgente, che coincidevano date inizio Scuola con le elezioni. E non sono in grado di organizzare tamponi e test per la comunità scolastica, nonostante tempo e denari a disposizione. Andare a votare è sicuro, con o senza lanciafiamme, andare a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ancora una volta se ce la faremo, e ce la faremo perché siamo nella gran parte responsabili, sarà nonostante la politica sanitaria del presidente De”. Lo dichiara il sindaco di Napoli Luigi de. “De– aggiunge – dichiara che non è sicuro se le scuole in Campania comincino nemmeno il 24. A lui importa solo che siil 20. Ora solo si rende conto, evidentemente, che non riescono a sanificare tutte le scuole dal 21 al 24. Da poco si sono resi conto, con un menefreghismo sconvolgente, che coincidevano date iniziocon le elezioni. E non sono in grado di organizzare tamponi e test per la comunità scolastica, nonostante tempo e denari a disposizione. Andare a votare è sicuro, con o senza lanciafiamme, andare a ...

