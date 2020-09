Reale Group, nel primo semestre utile in crescita (Di lunedì 14 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Cda di Reale Mutua di Assicurazioni ha approvato i risultati della semestrale, a livello sia di compagnia sia di gruppo, al 30 giugno. La grande incertezza causata dalla diffusione del Covid-19 ha inevitabilmente impattato sui ricavi di Reale Group, che chiude la semestrale con una diminuzione dei premi del -4,3% corrispondente a 2,5 miliardi di raccolta. Il Gruppo conferma la sua notevole solidità e resilienza con un utile complessivo di 95,6 milioni, in crescita del +27% in rapporto al primo semestre 2019 dove ammontava a 75,3 milioni, e un patrimonio netto di oltre 2,8 miliardi, che attesta il suo Solvency ratio a 261,3%. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo cresce dell’1,7%, attestandosi a 2,83 miliardi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Cda diMutua di Assicurazioni ha approvato i risultati della semestrale, a livello sia di compagnia sia di gruppo, al 30 giugno. La grande incertezza causata dalla diffusione del Covid-19 ha inevitabilmente impattato sui ricavi di, che chiude la semestrale con una diminuzione dei premi del -4,3% corrispondente a 2,5 miliardi di raccolta. Il Gruppo conferma la sua notevole solidità e resilienza con uncomplessivo di 95,6 milioni, indel +27% in rapporto al2019 dove ammontava a 75,3 milioni, e un patrimonio netto di oltre 2,8 miliardi, che attesta il suo Solvency ratio a 261,3%. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo cresce dell’1,7%, attestandosi a 2,83 miliardi. ...

