Pater familias | “breadwinner” | “mammo” o semplicemente papà? La maternità e i padri

(Di lunedì 14 settembre 2020) Questo articolo non avrei dovuto scriverlo io, ma un papà. Potrei essere accusata di womansplaining, cioè di essere una donna che spiega a un uomo come dovrebbe comportarsi e sentirsi in quanto uomo. Invece farò un’altra cosa, sempre piuttosto sessista: celebrare i, da un punto di vista femminile