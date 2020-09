Oroscopo 14 settembre 2020: inizio settimana faticoso per Gemelli, novità per Capricorno (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Oroscopo del 14 settembre annuncia che i Gemelli avranno un inizio settimana alquanto faticoso per quanto riguarda il lavoro. I Capricorno, invece, potranno cimentarsi in nuovi progetti Previsioni 14 settembre da Ariete a Vergine Ariete. Periodo di ripresa e ripartenza per molti dei nati sotto questo segno. Chi ha vissuto dei problemi in amore o sul lavoro, adesso potrà risolverli gradualmente. Cercate di non svolgere troppe mansioni contemporaneamente, altrimenti c’è il rischio di sbagliarle tutte. Agite in modo calmo e paziente. Toro. Le relazioni di coppia potrebbero essere messe a dura prova nella giornata odierna. Le coppie flessibili vivranno dei momenti molto interessanti, quelle che invece non lo sono potrebbero ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) L’del 14annuncia che iavranno unalquantoper quanto riguarda il lavoro. I, invece, potranno cimentarsi in nuovi progetti Previsioni 14da Ariete a Vergine Ariete. Periodo di ripresa e ripartenza per molti dei nati sotto questo segno. Chi ha vissuto dei problemi in amore o sul lavoro, adesso potrà risolverli gradualmente. Cercate di non svolgere troppe mansioni contemporaneamente, altrimenti c’è il rischio di sbagliarle tutte. Agite in modo calmo e paziente. Toro. Le relazioni di coppia potrebbero essere messe a dura prova nella giornata odierna. Le coppie flessibili vivranno dei momenti molto interessanti, quelle che invece non lo sono potrebbero ...

