Napoli, paura in una caserma: vigili positivi al Coronavirus. Si teme nuovo focolaio (Di lunedì 14 settembre 2020) Cinque vigili positivi del'Unità Operativa San Lorenzo sono risultati positivi al Coronavirus. Subito sono stati attivati i protocolli dopo la diffusione della notizia: è stata disposta la chiusura immediata per gli uffici della sede della polizia municipale, quarantena per tutti i colleghi entrati in contatto con i contagiati e screening a tappeto su tutto il personale.

stilIkv : io che voglio studiare sia coreano come prima lingua sia giapponese come seconda lingua all'orientale a napoli ma h… - 17_Peppe : @GianForzaNapol1 La mia paura sta nel fatto che Gattuso abbia fatto giocare nel precampionato sempre Malcuit e con… - Mmm87616395 : @WolfMercato La mia paura è che il Napoli alla fine possa ripiegare su sti morti o giovani sconosciuti ma scarsi pe… - Datafriedkin : RT @siamo_la_Roma: ??? Il #Napoli ora ha fretta ?? #DeLaurentiis e #Giuntoli hanno paura di perdere #Milik a zero ?? La richiesta scende a 2… - siamo_la_Roma : ??? Il #Napoli ora ha fretta ?? #DeLaurentiis e #Giuntoli hanno paura di perdere #Milik a zero ?? La richiesta scend… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli paura Napoli, paura in una caserma: vigili positivi al Coronavirus. Si teme nuovo focolaio Teleclubitalia È donna, di colore e leghista: la candidata finisce insultata

“Negra da cortile”, “Vergognati”, “Ridicola buffona”, “Ti sei bevuta il cervello”, “Se non fossi stata adottata saresti su barcone”. Sono solo alcuni degli insulti scritti sui social a Mariam Scardogl ...

IL PENSIERO - Lady Lozano: "Buon compleanno, ti amo mamma"

NAPOLI - Lady Lozano dedica su Instagram un bel pensiero a sua mamma nel giorno del suo compleanno, pubblicando la seguente foto: "Mamma, metterò tutta la mia forza e tutta la mia energia in modo che ...

