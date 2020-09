Mourinho duro con Osimhen: «Non devo convincere nessuno. Temeva la concorrenza» (Di lunedì 14 settembre 2020) Josè Mourinho ha parlato di Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Tottenham ma finito al Napoli in estate. Le sue parole Josè Mourinho ha parlato di Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Tottenham ma finito al Napoli in estate. Le sue parole. «Non sono io che devo convincere un giocatore, è lui che deve convincere me. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la concorrenza, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Josèha parlato di Victor, obiettivo di mercato del Tottenham ma finito al Napoli in estate. Le sue parole Josèha parlato di Victor, obiettivo di mercato del Tottenham ma finito al Napoli in estate. Le sue parole. «Non sono io cheun giocatore, è lui che deveme. Se un giocatore ha paura di venire al Tottenham per la, allora io non lo voglio. Se uno dice che non vuole stare in squadra con Harry Kane, Son, Lamela e Lucas, allora addio. Abbiamo il miglior attaccante di questo paese, non ci sono dubbi, ma un attaccante deve venire qui con ambizione. Se non ha ambizioni, non fa per noi». Leggi su Calcionews24.com

Dopo la sconfitta di oggi contro l'Everton di Ancelotti, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha commentato duramente l'operato della terna arbitrale: "Non mi è piaciuta la squadra, non mi sono piac ...

Mourinho "Genoa su Rose? Prenderebbe un buon giocatore"

C'è anche la benedizione di Josè Mourinho per il possibile passaggio ... stiamo lavorando duro per avere una rosa equilibrata e questo equilibrio possiamo averlo prendendo un attaccante".

