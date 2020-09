"Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto": la denuncia di una coppia in viaggio di nozze (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel piatto di una coppia di uomini veneti, unita civilmente, sarebbe stato disegnato un pene con la salsa. L'episodio è stato denunciato dalle presunte vittime e si sarebbe verificato nel corso di un soggiorno in un resort a Fasano, in provincia di Brindisi. “Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente hanno deciso di venire in Puglia - scrive l’associazione Mixed Lgbti - per il viaggio di nozze, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a Fasano”. Quindi il racconto di uno dei due: “Pensavo di essere in un piccolo paradiso - riporta l’associazione - ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lo chef ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Neldi unadi uomini veneti, unita civilmente, sarebbe statouncon la salsa. L'episodio è statoto dalle presunte vittime e si sarebbe verificato nel corso di un soggiorno in un resort a Fasano, in provincia di Brindisi. “Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente hanno deciso di venire in Puglia - scrive l’associazione Mixed Lgbti - per ildi, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a Fasano”. Quindi il racconto di uno dei due: “Pensavo di essere in un piccolo paradiso - riporta l’associazione - ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e loha ...

