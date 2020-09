Live non è la D’Urso, Cecchi Paone gaffe fuoricampo: cosa ha detto (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ultima punta di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 14 settembre è stata piena di interventi scoppiettanti. In pochi tra i telespettatori, però, avranno notato il fuori onda di Alessandro Cecchi Paone. Mentre Barbara D’Urso era intenta a intervistare Gina Lollobrigida, si è sentito un commento fuoricampo, che non è sfuggito ai più attenti. L’estratto della registrazione ha cominciato a circolare sui social diventando subito virale. Ecco cosa ha detto. Barbara D’Urso intervista Gina Lollobrigida, ma Alessandro Cecchi Paone… Barbara D’Urso ha ospitato, nel corso dell’ultima puntata di Live, la grandissima attrice Gina ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ultima punta diNon è la D’Urso andata in onda domenica 14 settembre è stata piena di interventi scoppiettanti. In pochi tra i telespettatori, però, avranno notato il fuori onda di Alessandro. Mentre Barbara D’Urso era intenta a intervistare Gina Lollobrigida, si è sentito un commento, che non è sfuggito ai più attenti. L’estratto della registrazione ha cominciato a circolare sui social diventando subito virale. Eccoha. Barbara D’Urso intervista Gina Lollobrigida, ma Alessandro… Barbara D’Urso ha ospitato, nel corso dell’ultima puntata di, la grandissima attrice Gina ...

fanpage : Cirio (Piemonte): “Non ritiro l’ordinanza, la febbre va misurata a scuola” - juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - matteosalvinimi : Giovani, futuro, lavoro, speranza, bellezza, cultura, sicurezza. Straordinaria la piazza di Napoli?? Se queste imma… - illusieon : Non avrei mai creduto che in life potesse battere go live nelle vendite, e invece. DESERVE DESERVE - nintubers : @Mr_PokEnjoy è pronto per la live! Competitivo Pokémon e giochi di ruolo sono pane per i suoi denti. Non perderti l… -