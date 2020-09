Juventus Sampdoria | apertura dello stadio a mille tifosi | arriva la risposta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 settembre 2020)– I bianconeri, proprio in vista di questo appuntamento, avevano provato a chiedere una deroga per permettere l’ingresso all’Allianz Stadium di almeno. I numeri del contagio da Coronavirus però continuano a rimanere alti e non sembrano poterre notizie positive per il club ma soprattutto per i tanti appassionati di calcio che avrebbero voluto tornare a respirare l’aria degli spalti., le ultimissime sullo Stadium Come ha scritto il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo su Twitter non ci sono possibilità di vedere nemmenospettatori sugli spaltiStadium per il match contro la. Leggi anche: ...