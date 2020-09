Jimenez-Saiss | gol lampo | Il Wolverhampton liquida lo Sheffield in sei minuti

(Di lunedì 14 settembre 2020) Cominciano bene i lupi del: bastano due gol, nei primi sei, ad affondare loUnited, sorpresa della scorsa stagione. A decidere la gare i colpi di Raulal 3′, con un destro da centro area sotto la traversa e di, con un colpo di testa. Primi tre punti per il tecnico dei Wolves Nuno Espirito Santo, fresco di rinnovo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

