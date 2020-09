Infortunio Zaniolo | il medico della Roma | “non è una recidiva” | le ultime sui tempi di recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020)– Il calciatoreNicolòsi è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà costretto a rimanere ancora tanto tempo lontano dal campo, leindicazioni sono arrivate direttamente dal responsabile sanitarioPrima Squadra, Massimo Manara in un’intervista rilasciata sul sito ufficiale del club. “Nicolò sta bene, l’intervento è stato eseguito correttamente e l’evoluzione è ottima. In questo momento si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle. Se l’evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, il calciatore ...