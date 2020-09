#iltempodioshø (Di lunedì 14 settembre 2020) Il giorno della prima campanella è arrivato. E sono tanti i problemi che devono affrontare genitori, studenti e insegnanti per il ritorno sui banchi di scuola. Turni, banchi a rotelle e mascherine: come faranno i ragazzi? Come se non bastasse c'è anche il tema della didattica a distanza. Un milione e mezzo di studenti non ha i mezzi per partecipare... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il giorno della prima campanella è arrivato. E sono tanti i problemi che devono affrontare genitori, studenti e insegnanti per il ritorno sui banchi di scuola. Turni, banchi a rotelle e mascherine: come faranno i ragazzi? Come se non bastasse c'è anche il tema della didattica a distanza. Un milione e mezzo di studenti non ha i mezzi per partecipare...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø