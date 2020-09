Fabrizio Corona ci “prova” con Barbara d’Urso ma fa una gaffe “imperdonabile” VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 14 settembre 2020), ospite in collegamento con Live Non è la d’Urso, ci ha scherzosamente provato con la padrona di casa, facendole un complimento ed aggiungendo anche unasull’età. Barbarella ha declinato il corteggiamento: “Sei troppo impegnativo”.ci “prova” cond’Urso ma fa una“Comunque è impossibile trovare una donna di... L'articoloci “prova” cond’Urso ma fa una“imperdonabile” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.