Fabrizio Corona avances a Barbara D’Urso in diretta | ma scappa la gaffe | «Salutami assoreta»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo mesi di assenzatorna in tv. L’ex re dei paparazzi ha scelto di raccontarsi alla prima puntata di ‘Live non è la D’Urso’. Il 46enne, in collegamento da casa sua, dove sta scontando gli arresti domiciliari, ha risposto alle tante domande degli ospiti del programma di Canale 5. «Non sono quello di prima e non lo sarò più, perché sono veramente stanco: non ho la libertà dal 2012», ha confidatoagli opinionisti. Poi laclamorosa con la padrona di casa: l’ex manager voleva fare delleinD’Urso, ma il “colpo” con la conduttrice è ‘uscito male’. leggi anche l’articolo ...

Finalmente sta per tornare Live – Non è la d’Urso. La bella Barbara ha ripreso il via con tutti i suoi programmi, manca solo Live, che a breve andrà in onda con la prima puntata. Ormai è tutto pronto ...Fabrizio Corona, ospite in collegamento con Live Non è la d’Urso, ci ha scherzosamente provato con la padrona di casa, facendole un complimento ed aggiungendo anche una gaffe sull’età. Barbarella ha d ...