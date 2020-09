Coronavirus: focolaio all’azienda di consegne GLS, più di 100 tamponi (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 12 i casi accertati nell’azienda di logistica e consegne Gls, che ha sede a Cesena in via Cavalcavia. Un nuovo episodio, quello di Cesena, che conferma come il settore dei corrieri sia uno di quelli più a rischio, come già dimostrato dai focolai che si sono sviluppati nei mesi scorsi in particolare a Bologna. … L'articolo Coronavirus: focolaio all’azienda di consegne GLS, più di 100 tamponi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono 12 i casi accertati nell’azienda di logistica eGls, che ha sede a Cesena in via Cavalcavia. Un nuovo episodio, quello di Cesena, che conferma come il settore dei corrieri sia uno di quelli più a rischio, come già dimostrato dai focolai che si sono sviluppati nei mesi scorsi in particolare a Bologna. … L'articoloall’azienda diGLS, più di 100proviene da www.meteoweek.com.

