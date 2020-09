ULTIM’ORA – Sporting Lisbona-Napoli annullata! Tre giocatori portoghesi positivi al covid! (Di domenica 13 settembre 2020) L’amichevole di questa sera tra i portoghesi dello Sporting Lisbona e il Napoli non si giocherà: tre giocatori dello Sporting sono risultati positivi al covid … L'articolo ULTIM’ORA – Sporting Lisbona-Napoli annullata! Tre giocatori portoghesi positivi al covid! proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 13 settembre 2020) L’amichevole di questa sera tra idelloe ilnon si giocherà: tredellosono risultatial covid … L'articolo ULTIM’ORA –Trealproviene da ForzAzzurri.net.

