Suicidio Tiziana Cantone, smartphone e tablet formattati durante il sequestro: caso riaperto (Di domenica 13 settembre 2020) “Le memorie dello smartphone e del tablet di mia figlia sono state cancellate mentre erano in custodia della polizia giudiziaria come prova”, tuona Maria Teresa Giglio, secondo quanto riporta La Stampa. Parla di Tiziana Cantone, la figlia che le è stata strappata via il 13 settembre 2016. Tiziana, vittima di revenge porn, decise di farla finita e si tolse la vita dopo una vergognosa gogna mediatica. 4 anni dalla morte di Tiziana Sono passati 4 anni esatti dalla morte di Tiziana Cantone, 33enne di Napoli impiccatasi nello scantinato di casa. La gogna mediatica che esplose su internet, quando alcuni suoi video intimi e privati finirono in rete, condivisi migliaia di volte, portarono la giovane all’estremo gesto. Il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Le memorie delloe deldi mia figlia sono state cancellate mentre erano in custodia della polizia giudiziaria come prova”, tuona Maria Teresa Giglio, secondo quanto riporta La Stampa. Parla di, la figlia che le è stata strappata via il 13 settembre 2016., vittima di revenge porn, decise di farla finita e si tolse la vita dopo una vergognosa gogna mediatica. 4 anni dalla morte diSono passati 4 anni esatti dalla morte di, 33enne di Napoli impiccatasi nello scantinato di casa. La gogna mediatica che esplose su internet, quando alcuni suoi video intimi e privati finirono in rete, condivisi migliaia di volte, portarono la giovane all’estremo gesto. Il ...

A quattro anni dalla scomparsa di Tiziana Cantone, la giovane donna vittima di revenge porn e morta suicida il 13 settembre del 2016 la Procura ha deciso di riaprire il suo caso. Ad annunciarlo è la m ...

